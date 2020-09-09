في أعلى حصيلةٍ يوميّة / فرنسا تسجّل 8975 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أمس الجمعة، عن تسجيل 8975 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر حصيلة يومية قياسية للإصابات منذ بدء إنتشار الوباء.
ويأتي ذلك بعد تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة يومي الخميس والأربعاء، بينما كانت الحصيلة القياسية السابقة 7578 حالة، تم تسجيلها في أواخر مارس الماضي.
وبلغ عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى يوم الجمعة 4671.
وبلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا 30686 شخصا، والعدد الإجمالي للمصابين 309 آلاف و156 شخصا.
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