المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 642.860 حالة

أفادت بيانات مُحدثة لوزارة الصحة أن المكسيك سجلت 5351 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و703 وفيات في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي

الحالات إلى 642860 والوفيات إلى 68484.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات المؤكدة أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام

المعلنة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.