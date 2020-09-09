سوريا تُسجل 60 إصابة جديدة بكورونا



أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 وفيات، 16 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الوزارة قولها، إن إجمالي الوفيات ارتفع في البلاد إلى 140، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3289 إصابة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.