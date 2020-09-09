روسيا: وفيات كورونا تتجاوز 18 ألفاً

قالت روسيا اليوم الأربعاء، إن 142 شخصاً توفوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الرسمية إلى 18135 وفاة.



وأعلن فريق مكافحة فيروس كورونا في روسيا عن تسجيل 5218 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و41007 وهي رابع أعلى حصيلة إصابات على مستوى العالم.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.