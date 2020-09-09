إيران.. مناورات عسكرية مشتركة للجيش والحرس الثوري تستمر ثلاثة أيام

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ 16 دقيقة

أعلن مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري ، عن مناورات عسكرية مشتركة للجيش مع الحرس الثوري جنوب شرق البلاد تستمر ثلاثة أيام.

وقال سياري في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن ”الجيش الإيراني سيبدأ يوم غد الخميس مناورات ”ذو الفقار“ المشتركة جنوب البلاد، وتستمر هذه المناورات ثلاثة أيام، وسيتم استخدام غواصة فتح، وطائرة سيمرغ دون طيار للمرة الأولى في هذه المناورات“.

وأضاف أنه ”ستشارك في المناورات وحدات من القوات البحرية والجوية وقوات الدفاع في الجيش الإيراني وكذلك الحرس الثوري، وستغطي هذه المناورات مساحة مليوني كيلومتر مربع، وستشمل المياه الشرقية لمضيق هرمز وشواطئ مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي“.

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وأوضح القائد بالجيش الإيراني، أن ”أحد أهداف هذا التمرين هو التعامل مع التهديدات الإقليمية من خلال ممارسة الخطط العملياتية، والتأكد من كفايتها في التعامل مع أي عدوان محتمل، كما تشمل ضبط وتأمين الممرات المائية الإقليمية والدولية“.

واعتبر أن ”أمن منطقة غرب آسيا وممراتها المائية الحيوية والإستراتيجية يعتمد على توطين الأمن بمشاركة بناءة من جميع دول المنطقة“، على حد تعبيره.

وكانت إيران قد أجرت مناورات مشابهة قبل عدة أشهر، وأعلنت طهران في حينها أن المناورات تمت بهدف “مراقبة وحماية سلامة الممرات المائية الدولية وفي إطار تمارين التقويم السنوي للحرس الثوري”.

وتجري إيران تدريبات بحرية سنوية على مراحل في الممر المائي الذي تمر عبره نحو 30% من إجمالي تجارة النفط الخام والسوائل النفطية الأخرى المنقولة بحرا.