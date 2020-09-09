مسؤول مغربي: استئناف الحوار الليبي غدا الخميس للتدقيق في تفاصيل الاتفاق

كشف مسؤول بالخارجية المغربية، أن الحوار الليبي المنعقد بمدينة بوزنيقة، شمالي المملكة، منذ ثلاثة أيام، سيتم استئنافه غدا الخميس.

وفي تصريحات للأناضول، أضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث لوسائل الإعلام، أن “طرفي الحوار الليبي المنعقد بمدينة بوزنيقة، قررا استئنافه بعد غد الخميس من أجل التدقيق في بعض تفاصيل الاتفاق بينهما”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أكد كل من المجلس الأعلى للدولة الليبي، وبرلمان طبرق (شرق)، “تحقيق تفاهمات مهمة” بالحوار المنعقد بالمغرب، تتعلق بتحديد معايير مهمة لـ”وضع حد للفساد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي”.

جاء ذلك في بيان مشترك تلاه عضو وفد مجلس الدولة محمد خليفة نجم، مع يوسف العقوري عضو وفد برلمان طبرق، خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء جلسة من جلسات اليوم الثالث من الحوار.

وقال نجم إن “الحوار السياسي بالمغرب يسير بشكل إيجابي وبناء، والجميع يأمل بتحقيق نتائج إيجابية وملموسة من شأنها تمهيد الطريق لإتمام التسوية السياسية الشاملة في ربوع البلاد”.

وأول أمس الإثنين، كان من المفترض أن تنتهي اللقاءات، لكن مسؤولا بالخارجية المغربية، قال إن الحوار الليبي سيتم تمديده ليوم أو أكثر.

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وأكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان أمس الثلاثاء، دعمه الكامل للحوار الليبي الذي يستضيفه المغرب، بهدف “تعزيز واستكمال جهود السلام الجارية التي يقودها مؤتمر برلين حول ليبيا في يناير الماضي”.

ويشارك في الحوار، وفدان من المجلس الأعلى للدولة، وبرلمان طبرق (شرق) الداعم لمليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر.

وتتصاعد تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع الليبي، عقب تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا حفتر من العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ومدن أخرى.

ويسود ليبيا، منذ 21 غشت الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا صراعا مسلحا، إذ تنازع مليشيا حفتر المدعومة من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.