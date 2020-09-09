سجلت مدينة طنجة مساء أمس الثلاثاء، 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها إصابات تتعلق بأساتذة جامعيون، وتلاميذ وعناصر أمنية.
وذكر مصدر مطلع، أن الإصابات توزعت على أستاذين جامعيين يدرسان بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وطالبة بكلية العلوم بطنجة، و3 عناصر أمن، وعامل بشركة للأجبان بالمنطقة الصناعية أمغوغة.
فيما سجلت شركة للمشروبات الغازية، إصابة واحدة، تتعلق بعامل يشتغل فيها، وسجلت إصابة تلميذ يدرس في مدرسة الإمام الغزالي، القريبة من المنطقة الصناعية العوامة.
وحسب ذات المصدر، فإن منطقة أمغوغة، سجل بها أعلى معدل للإصابات، الإصابات، وسجلت الإصابات أيضا في منطقة طنجة المدينة، ومنطقة المرس والعوامة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 16 شخصا بكورونا في طنجة.. بينهم أساتذة جامعيون وتلميذ وطالبة وأمنيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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