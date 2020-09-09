مصرع خليل دويك في حادث طرق وسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب خليل أحمد دويك (24 عاما) من سكان مدينة رحوفوت مصرعه في حادث طرق في كريات عكرون، وسط البلاد، الليلة الماضية.

وذكرت مصادر طبية أن سائق دراجة نارية لقي مصرعه، الليلة الماضية، في حادث طرق مروع واصطدامه بسيارة في كريات عكرون.

من مكان الحادث، الليلة الماضية

وأجرت الطواقم الطبية عمليات إنعاش للمصاب في مكان الحادث، محاولة إنقاذ حياته، لكن دون جدوى وأعلن الطبيب المرافق وفاته متأثرا بإصابته الحرجة. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وقال الناشط الاجتماعي منير الوحيدي من اللد، لـ"عرب 48" إن "ضحية الحادث خليل دويك كان شابا طموحا ترك خلفه والدين وشقيقة واحدة".

هذا، ومن المتوقع تشييع جثمان ضحية الحادث في مقبرة النبي صالح بمدينة الرملة، بعد ظهر اليوم، ويتم استقبال المعزين في منزل جده في كريات عكرون.