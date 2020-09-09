OECD: الاقتصاد العالمي ينكمش بنسبة 6% هذا العام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 6% هذا العام، حيث تتسبب جائحة فيروس كورونا في أسوأ ركود عالمي منذ ما يقرب من قرن، بحسب ما ذكره الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أنجيل غوريا، أمس الثلاثاء.

وأضاف غوريا في باريس، أمس الثلاثاء، أن هذا الرقم يستند إلى موجة واحدة فقط من الفيروس وأنه "ما زالت استجابة جميع البلدان قيد التطوير لأننا في خضم هذه الأزمة. في الواقع، توصلنا إلى توقعات للنمو العالمي وفي العام 2020، سيكون النمو أو بالأحرى انهيار حجم الاقتصاد العالمي ناقصًا بنسبة 6% من حيث النمو العالمي في 2020 وهذا في حالة موجة واحدة فقط من الجائحة".

كما قال إن الموجة الثانية قد تشهد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.5%. (OCED) هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية. تتكون المنظمة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر.

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 37 دولة وبينها اقتصادات متقدمة مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية ودول الشمال، إضافة إلى اقتصادات ناشئة مثل المكسيك وتشيلي وتركي.