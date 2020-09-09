شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تكرم متعاوناً لأمانته والان مع التفاصيل

الأربعاء 9 سبتمبر 2020 كرّم العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بمكتبه مقيماً متعاوناً من الجنسية العربية تقديراً لأمانته وحسن تصرفه تجاه مال الغير والذي تمثل بتسليم حقيبة تحتوي على مبالغ مالية إلى مركز شرطة الخالدية.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي حرص شرطة أبوظبي على تكريم المتعاونين تثميناً لجهودهم المخلصة في خدمة المجتمع حيث تعكس تصرفاتهم منهجاً خلاقاً وتحفيزاً للأشخاص الذين يسهمون في دعم المنظومة الأمنية. Advertisements وأثنى على أمانته النابعة من القيم الأخلاقية والإنسانية وإحساسه بالمسؤولية المجتمعية، مؤكداً أهمية التعاون بين الشرطة والمجتمع وبمبادرته الإيجابية التي عبرت عن روح الاهتمام والمسؤولية التي يتحلى بها. حضر التكريم العميد مسلم محمد العامري نائب مدير القطاع للأمن الجنائي والعقيد حمد عبدالله النيادي مدير مديرية شرطة العاصمة- والعقيد راشد سالم الشامسي مدير مركز شرطة الخالدية.

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