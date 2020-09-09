شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء أكبر معرض جوي في الصين هذا العام بسبب كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 9 سبتمبر 2020 أعلنت الجهة المنظمة لأكبر معرض جوي في الصين اليوم الأربعاء إلغاء الحدث بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا وذلك بعد أن كان من المقرر إقامة المعرض في نوفمبر تشرين الثاني بمدينة تشوهاي في جنوب البلاد.

وأضاف المنظمون في بيان أن معرض الصين الدولي للطيران والفضاء سيقام عام 2022. Advertisements وعادة ما يجتذب هذا الحدث موردين كبارا للطائرات مثل إيرباص وبوينج ومؤسسة الطائرات التجارية الصينية. يأتي هذا في أعقاب إلغاء معرض فارنبورو الجوي في بريطانيا،أكبر معرض طيران لهذا العام، بسبب القيود المفروضة على السفر والضرر الذي ألحقته الجائحة بالقطاع.

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