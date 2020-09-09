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شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة نائب رئيس أفغانستان من تفجير في كابول والان مع التفاصيل
الأربعاء 9 سبتمبر 2020
قال المتحدث باسم نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح إن هجوما بعبوة ناسفة استهدف صالح في كابول صباح اليوم الأربعاء وإنه لم يصب بأذى لكن الانفجار أسفر عن إصابة 20 على الأقل بينهم بعض أفراد حرسه الشخصي.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم
وكتب رضوان مراد المتحدث باسم مكتب صالح على فيسبوك يقول "اليوم حاول عدو أفغانستان مرة أخرى إلحاق الأذى بصالح لكنهم فشلوا في الوصول إلى هدفهم الشرير ونجا صالح من الهجوم سالما".
وقال لرويترز إن القنبلة استهدفت موكب صالح وأصيب بعض حراسه.
ونجا صالح، قائد المخابرات السابق، من عدة محاولات اغتيال استهدفت إحداها مكتبه العام الماضي وراح ضحيتها 20 شخصا.
وذكر متحدث باسم وزارة الصحة أن انفجار اليوم أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 16.
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