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شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل نحو 90 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 9 سبتمبر 2020
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل نحو 90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وشهدت الهند زيادات قياسية في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا مؤخرا وأصبحت في المرتبة الثانية حول العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة.
ووفقا لشبكة "إن دي تي في" فقد سجلت الهند 89 ألف و706 إصابات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى أربعة ملايين و370 ألف حالة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 1115 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 73 ألف و 890 حالة.
وقد تعافى أكثر من 3ر77% من المصابين بالفيروس.
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