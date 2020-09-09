شكرا لقرائتكم خبر عن 425 ألف إصابة بكورونا و541 وفاة في تشيلي والان مع التفاصيل

الأربعاء 9 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة في تشيلي أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - في البلاد 19)بلغت 425 ألفا و 541، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 11 ألفا و 682 حالة.

Advertisements وأوضحت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه تم تسجيل 839 حالة بأعراض و 397 حالة بدون أعراض. وأفادت وزارة الصحة بأن حالات الشفاء بلغت 397 ألفا و 730، فيما لا تزال هناك 16129 حالة نشطة.

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