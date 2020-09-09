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الأراضي الفلسطينية تسجل حصيلة وفيات قياسية بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 9 سبتمبر 2020

سجلت الأراضي الفلسطينية أمس، حصيلة قياسية من الوفيات بفيروس بواقع 10 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

 

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وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان صحافي، إنه جرى تسجيل أربع حالات وفاة في القدس، وخمس في الضفة الغربية، وحالة في قطاع غزة. وبحسب إحصائيات وزارة الصحة، ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 117 حالة، بينها تسع حالات في قطاع غزة.

 

وأفادت الكيلة بتسجيل 717 إصابة جديدة بالفيروس و718 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى وجود 30 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم ثلاثة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

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