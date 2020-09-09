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ارتفاع الإصابات والوفيات اليومية بكورونا في فيكتوريا الأسترالية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 9 سبتمبر 2020

أعلنت ولاية فيكتوريا التي تعد بؤرة انتشار لفيروس في أستراليا اليوم الأربعاء تسجيل 76 حالة إصابة جديدة و11 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

كانت فيكتوريا ثاني أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان قد أعلنت في اليوم السابق تسجيل 8 وفيات و55 حالة إصابة بالفيروس.

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ومددت الولاية قيودها الصارمة على الحركة في ملبورن أكبر مدنها حتى 28 سبتمبر لاحتواء موجة ثانية من الفيروس.

 

وتسعى الولاية جاهدة لتعزيز برنامج تتبع المخالطين للحد من الزيادة في الحالات الجديدة اليومية.

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