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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين بدون إصابات كورونا المحليّة لليوم الـ 24 توالياً والان مع التفاصيل
الأربعاء 9 سبتمبر 2020
قالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل حالتي إصابة بكوفيد-19 أمس الثلاثاء انخفاضا من 10 حالات أول أمس الاثنين.
وأضافت اللجنة في بيان أن الحالتين الجديدتين لشخصين وصلا إلى البلاد من الخارج، لتظل الصين من دون إصابات محلية لليوم الرابع والعشرين على التوالي.
وتراجع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى ثمانية مقابل 13 أول أمس الاثنين.
ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض ضمن الحالات المؤكدة.
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن 85146 في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.
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