شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فنزويلا يقترح منح اللقاح الروسي لمرشحي الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

ذكر رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو أمس الثلاثاء ،أنه يتطلع لإعطاء لقاح روسي ضد فيروس كورونا لجميع المرشحين في الانتخابات التشريعية المقرر أن تجرى في السادس من ديسمبر المقبل لكي يمكنهم القيام بحملاتهم الانتخابية بأمان.

وقال مادورو في خطاب متلفز "إنني اقترح.. رؤية ما إذا كان ممكنا إعطاء اللقاح الروسي لجميع.. المرشحين وعددهم 14 ألف و400 مرشح، الذين سجلوا أسماءهم في الانتخابات. حتى يتسنى لهم الخروج للشوارع والقيام بحملاتهم من حي إلى حي بآمان.

وأضاف أن اللقاحات الأولى من روسيا ستصل لإخضاعها لتجارب سريرية هذا الشهر، بينما اللقاحات الأخرى ستصل في أكتوبر المقبل، بدون الكشف عن المزيد من التفاصيل.