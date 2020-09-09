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الطائرات تجلي رجال إطفاء مصابين حاصرتهم حرائق كاليفورنيا

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ذكرت إدارة الغابات الأمريكية أن العديد من رجال الإطفاء لحقت بهم إصابات أثناء جهودهم الحثيثة فى مكافحة واحتواء حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا، وتم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى جوا.

وكان الثلاثة ضمن مجموعة من 14 رجل إطفاء أحاطت بهم النيران في وقت سابق من اليوم نفسه في غابة لوس بادريس الوطنية بالقرب من بيج سور في الساحل الأوسط لولاية كاليفورنيا.

وقالت إدارة الإطفاء إن قرابة 14 ألف رجل إطفاء كافحوا 25 حريقا كبيرا في الولاية الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وشكر حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم المساعدين على كفاحهم ضد الحرائق "التاريخية".

وأكد نيوسوم أن مساحة قياسية تزيد على 8 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي دُمرت بالفعل هذا العام، على الرغم من أن "موسم الذروة" للحرائق في الخريف ما زال قادما. وقال إن آثار تغير المناخ واضحة للغاية.

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