شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. 156 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 )، وثلاث وفيات. وأفاد المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم بأن من بين الإصابات 144 إصابة بعدوى محلية و12 وافدة من الخارج، لترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 21,588 إصابة، فيما زاد إجمالي الوفيات إلى 344 حالة وفاة.

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