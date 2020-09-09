ترشيح كلبة 'لرئاسة الوزراء' في هذا البلد! (فيديو وصور)

اشتهرت كلبة تدعى كوباتا في مدينة باتومي بجورجيا، نظرا لمساعدتها الأطفال في عبور الشارع. وانتشر مقطع فيديو للكلبة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تنبح على السيارات ليعبر الأطفال الشارع بأمان. وقام المواطنون ببناء منزل خاص لكوباتا وكتبوا عليه "محبوبة الشعب"، تقديرا لفعلتها البطولية. Advertisements واقترحت مرشحة لانتخابات النواب في البلاد، آنا دولديدزي، ترشيح الكلبة لمنصب رئيس الوزراء، وبرأيها أن لدى الكلبة فرص أكبر بالفوز من أي منافسين حاليين في جورجيا، واصفة الكلبة بأنها مخلصة وصادقة ولطيفة ومليئة بالمحبة وسعيدة.



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