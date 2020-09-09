

تنشر الخليج 365، الاربعاء، وثيقة صادرة من القضاء توضح الحكم على "٣٩" عنصرا من القوات اللمنية بقاذع الكندي بينهم مدير المركز و ثلاث سنوات بسبب مخالفتهم الأوامر . وبينت الوثيقة ان "آمر القاطع حكمه حبس ٩ اشهر واخراجه من الخدمة لاهماله في ادارة ومتابعة منتسبيه مما تسبب بقيامهم الامتناع عن الخروج الى واجب اخر الليل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الاهمال ومخالفة الاوامر.. القضاء يحكم بالحبس لضباط ومنتسبين.. وثيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.