مصارف لبنانية تعتزم مغادرة العراق بسبب تزايد مطالب الامتثال

وأهم المصارف اللبنانية التي من المتوقع أن تغلق في العراق هي Fransabank و IBL و Credit Libanais و BLF ، وفقاً للمصادر، بحسب "ديلي ستار".

وقال المدير العام لـ"فرنس بنك"، نديم كسار لصحيفة "ديلي ستار" عبر الهاتف، إن "العراق لديه الكثير من مشكلات الامتثال وهذا يتطلب الكثير من الجهود من البنوك للتعامل مع هذه الشروط".



وأضاف، "قررنا إغلاق فروعنا في بغداد وأربيل وأبلغنا السلطات العراقية بقرارنا"، مشيراً إلى أن "حجم عملياتنا في العراق ليس بهذه الأهمية ولهذا السبب اخترنا مغادرة هذا البلد".

وأكد كسار، أن "البنوك اللبنانية تعاني من مشاكل كافية في لبنان ولا تريد معالجة المزيد من المشاكل في العراق"، مضيفاً : "أجرينا دراسة لتحديد ما إذا كان وجودنا في العراق سيحقق عوائد جيدة، لكننا اكتشفنا أن المطالب التي قدمها البنك المركزي العراقي بشأن الامتثال لا تستحق الجهد المبذول".



وشدد كسار على أن "إغلاق العمليات في العراق لم تكن ضمن أي خطة إعادة هيكلة من قبل فرانس بنك"، مشيراً إلى أن "البنك يعمل بشكل جيد في دول أخرى مثل الجزائر وفرنسا".

من جانبهم، قال مصرفيون آخرون إن "التركيز الرئيسي في الوقت الحالي هو المضي قدما في التحديات الجديدة التي تواجه القطاع المصرفي اللبناني وسط الدعوات المتزايدة لإعادة هيكلة البنك المركزي والبنوك الخاصة".