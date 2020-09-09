بالفيديو القوات الامنية تستمر بفرض القانون ومصادرة الاسلحة

هنا في محافظة ميسان وتحديدا قضاء العزير..ماتزال عملية فرض هيبة الدولة ومصادرة الاسلحة غير المرخصة جارية على قدم وساق..بحسب مسؤولي امن كشفوا بان العملية اسفرت عن القبض على مطلوبين اضافة لمصادرة قطع سلاح متنوعةمواطنون رحبوا بتلك المبادرة في منطقتهم بعد الانفلات الامني والنزاعات العشائرية التي ادت لمقتل واصابة الكثيرين كما يقولون

وانطلقت عمليات دهم وتفتيش للعديد من محافظات البلاد قبل اربعة ايام تقريبا..وذلك بعد ازدياد عمليات الخطف والقتل والصدامات العشائرية التي وثقت سقوط العديد من الضحايا..اضافة لوعود الحكومة بفرض هيبة الدولة وسحب السلاح الخارج عن نطاق مؤوسساتها