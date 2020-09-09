هنا في محافظة ميسان وتحديدا قضاء العزير..ماتزال عملية فرض هيبة الدولة ومصادرة الاسلحة غير المرخصة جارية على قدم وساق..بحسب مسؤولي امن كشفوا بان العملية اسفرت عن القبض على مطلوبين اضافة لمصادرة قطع سلاح متنوعة
مواطنون رحبوا بتلك المبادرة في منطقتهم بعد الانفلات الامني والنزاعات العشائرية التي ادت لمقتل واصابة الكثيرين كما يقولون
وانطلقت عمليات دهم وتفتيش للعديد من محافظات البلاد قبل اربعة ايام تقريبا..وذلك بعد ازدياد عمليات الخطف والقتل والصدامات العشائرية التي وثقت سقوط العديد من الضحايا..اضافة لوعود الحكومة بفرض هيبة الدولة وسحب السلاح الخارج عن نطاق مؤوسساتها
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو القوات الامنية تستمر بفرض القانون ومصادرة الاسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.