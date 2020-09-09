ترامب يتراجع... من تصدّر قائمة فوربس لأغنى أثرياء أميركا؟

وتراجع ترتيب ترامب إلى المرتبة 352 نزولاً من 275 في العام الماضي بعد انخفاض صافي ثروته إلى 2.5 مليار دولار من 3.1 مليار دولار، بسبب معاناة أنشطة المباني الإدارية والفندقية والمنتجعات خلال الوباء. وتمتلك شركته التي تحمل اسم مؤسسة ترامب عقارات في الفئات الثلاث.وكان إريك يوان، الرئيس التنفيذي لشركة "زووم" للاتصالات بطريق الفيديو عبر الإنترنت، التي أصبحت متواجدة في كل مكان في عصر العمل من المنازل، واحدا من بين 18 وافداً جديداً على القائمة بثروة صافية بلغت 11 مليار دولار.

وزاد إجمالي الثروة في قائمة فوربس لأغنى 400 أميركي إلى رقم قياسي بلغ 3.2 تريليون دولار، حيث يواصل الأثرياء في الولايات المتحدة تحقيق أداء جيد على الرغم من أن الوباء ألحق أضراراً بالاقتصاد وتسبب في فقدان أكثر من 1.8 مليون أمريكي لوظائفهم.