ترامب يتراجع... من تصدّر قائمة فوربس لأغنى أثرياء أميركا؟

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تصدر جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" قائمة مجلة "فوربس" لأغنى أغنياء الولايات المتحدة الأميركية للعام الثالث على التوالي بثروة تقدّر بـ179 مليار دولار.
وكان إريك يوان، الرئيس التنفيذي لشركة "زووم" للاتصالات بطريق الفيديو عبر الإنترنت، التي أصبحت متواجدة في كل مكان في عصر العمل من المنازل، واحدا من بين 18 وافداً جديداً على القائمة بثروة صافية بلغت 11 مليار دولار.
وزاد إجمالي الثروة في قائمة فوربس لأغنى 400 أميركي إلى رقم قياسي بلغ 3.2 تريليون دولار، حيث يواصل الأثرياء في الولايات المتحدة تحقيق أداء جيد على الرغم من أن الوباء ألحق أضراراً بالاقتصاد وتسبب في فقدان أكثر من 1.8 مليون أمريكي لوظائفهم.
في التالي، قائمة فوربس لأغنى 10 شخصيات أميركية :
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