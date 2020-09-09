أردوغان في ليبيا.. المرتزقة يهربون من فخ الدولار

الخليج 365الأربعاء 2020/9/9 12:17 م بتوقيت أبوظبي
حسابات المقامرة التي يلعبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، قد لا تمنحه الثمار التي يأملها في بلد صبّ فيها الزيت على نارها المشتعلة عبر تدخله العسكري بسلاح ومرتزقة تتساقط أوراقهم يوما تلو الآخر.
فصل جديد من هذه الحسابات تتحدث عنه أعداد المرتزقة السوريين الذين زجّ بهم أردوغان في ساحات القتال بليبيا منذ أشهر،
18 ألف مرتزق بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، هو العدد الإجمالي للسوريين الذين أرسلهم أردوغان للقتال إلى جانب مليشيات حكومة الوفاق بطرابلس الليبية.
لكن هذا العدد بدأ يتناقص مع تهاوي دولارات أردوغان التي وصلت لـ600 دولار بدلا من ألفين، ليبدأ المرتزقة في العودة، وفق ما ذكره المرصد.
فمع عودة أكثر من 1200 مقاتل خلال الأيام العشرة الماضية، وصل عدد العائدين إلى سوريا منذ التدخل العسكري التركي في ليبيا، نحو 7100، بعد انتهاء عقودهم.
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