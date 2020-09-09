شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إلغاء أكبر معرض جوي في الصين هذا العام بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت الجهة المنظمة لأكبر معرض جوي في الصين اليوم الأربعاء إلغاء الحدث بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا وذلك بعد أن كان من المقرر إقامة المعرض في نوفمبر تشرين الثاني بمدينة تشوهاي في جنوب البلاد.

Advertisements وأضاف المنظمون في بيان أن معرض الصين الدولي للطيران والفضاء سيقام عام 2022. وعادة ما يجتذب هذا الحدث موردين كبارا للطائرات مثل إيرباص وبوينج ومؤسسة الطائرات التجارية الصينية. يأتي هذا في أعقاب إلغاء معرض فارنبورو الجوي في بريطانيا،أكبر معرض طيران لهذا العام، بسبب القيود المفروضة على السفر والضرر الذي ألحقته الجائحة بالقطاع.

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