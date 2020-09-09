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الصين تسجل إصابتين بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

الصين تسجل إصابتين بكورونا

متابعات_ الخليج 365

أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأربعاء بأنها تلقت تقارير عن تسجيل حالتي إصابة مؤكدتين جديدتين بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

 

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن الحالتين قادمتان من الخارج.

 

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ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض يوم أمس.

 

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 12 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس.

 

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 85146 حالة، بينهم 165 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، وحالة اثنين منهم خطيرة.

 

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 80347 شخصا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

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