شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 187 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت مصر ليل الثلاثاء/الأربعاء تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي الخاص بمتابعة الحالة الوبائية لانتشار الفيروس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر للإصابة بكورونا حتى الآن هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها و5560 حالة وفاة.

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