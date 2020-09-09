شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأراضي الفلسطينية تسجل حصيلة وفيات قياسية بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت الأراضي الفلسطينية أمس، حصيلة قياسية من الوفيات بفيروس كورونا بواقع 10 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



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وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان صحافي، إنه جرى تسجيل أربع حالات وفاة في القدس، وخمس في الضفة الغربية، وحالة في قطاع غزة. وبحسب إحصائيات وزارة الصحة، ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 117 حالة، بينها تسع حالات في قطاع غزة.

وأفادت الكيلة بتسجيل 717 إصابة جديدة بالفيروس و718 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى وجود 30 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم ثلاثة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.