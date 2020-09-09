شراكة بين فلاي دبي و«أستر» لتوفير فحوصات «كورونا» بأسعار مخفضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت فلاي دبي، أنها أبرمت شراكة مع أستر للرعاية الصحية لتوفير فحوصات «كورونا» كوفيد-19 بأسعار مخفضة قدرها 180 درهماً لكل فحص.



وتتوفر هذه الخدمة للمسافرين مع فلاي دبي من دبي حيث تتوفر خدمات الفحص في 28 عيادة ومستشفى لشبكة أستر في دبي والمناطق الشمالية.

ويتعين على الركاب تقديم تأكيد حجز صالح من فلاي دبي مع بطاقة الهوية الإماراتية أو نسخة من جواز السفر للاستفادة من هذه الخدمة.وسيتم إصدار تقارير الاختبار بعد 48 ساعة وسيحتاج المسافرون الذين يحتاجون إلى نتائج الاختبار خلال 24 ساعة إلى زيارة مستشفى أستر في دبي أو عيادة أستر في بر دبي أو أي عيادة لأستر في عجمان أو رأس الخيمة أو الشارقة.

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وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: لقد عملنا بكل جهودنا لمنح مسافرينا الثقة وراحة البال التي يحتاجون إليها عند سفرهم. في طريقة السفر الجديدة هذه، ندرك أن الإجراءات الاحترازية المطبقة تؤدي إلى تخطيطات إضافية واستعداد للمسافرين بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بها.

تقدم هذه الخدمة، بالشراكة مع استر للرعاية الصحية، وهي توفر اختبارًا سريعًا وفاعلاً بسعر مخفض. بالإضافة إلى تدابير السلامة على متن الطائرة والتغطية التأمينية العالمية المجانية التي قدمناها مؤخرًا ضد كوفيد-19، يمكن تحفيز الركاب للسفر مع العلم أنه في كل خطوة من رحلتهم، ستساعد هذه الخدمات المزيد من الركاب على السفر مرة أخرى».

هذه الخدمة صالحة لجميع الحجوزات التي تتم من خلال موقع flydubai.com أو تطبيق فلاي دبي للهاتف المحمول أو مركز عملاء فلاي دبي أو متاجر السفر أو» عطلات من فلاي دبي «أو وكلاء السفر أو أي من شركاء السفر التابعين لشركة فلاي دبي. يمكن للمسافرين الاتصال برقم مركز اتصال استر للرعاية الصحية لحجز موعد.

تمت إعادة تصميم تجربة فلاي دبي للمسافرين لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب. لمساعدة الركاب على الاستعداد لرحلتهم، يرجى زيارة موقع flydubai.com. يتعين على المسافرين التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن موقع مركز السفر التابع ( IATA Travel Centre) التابع لـ (اياتا) طوال رحلتهم، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات والناقلة.