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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل 14279 إصابة جديدة بكورونا والمكسيك 5351 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء إن البلاد سجلت 14279 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 504 وفيات بسبب المرض.
وسجلت البرازيل أكثر من 4.1 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 127464 بحسب بيانات الوزارة.
وفي المكسيك، أفادت بيانات محدثة لوزارة الصحة أن البلاد سجلت 5351 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و703 وفيات أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الحالات إلى 642860 والوفيات إلى 68484.
وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات المؤكدة أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.
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