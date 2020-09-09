شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الحماية الاجتماعية بخطة التنمية وحماية الفئات غير القادرة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتبلور الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية حول "مجتمع مصرى متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأمن والفرد على أساس من العدالة والنزاهة والمشاركة".

وفيما يلى نستعرض الجهود المبذولة بشأن خطة التنمية لعام 2021/20 حول منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية المتكاملة، وذلك من خلال عرض مفردات منظومة الشبكة الـ متكاملة للحماية الاجتماعية والتي يتقرر في ضوئها برامج الحماية والرعاية الاجتماعية ومكوّناتها وآليات العمل بها.

فيما يخص البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية المستهدفات والمكونات:

تضم خطة الرعاية والحماية الاجتماعية خمسة برامج أساسية تنبثق منها برامج فرعية، ممثلة في الآتي:

برنامج الحماية الاجتماعية

ويستهدف مد شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في حماية الأسر من الأزمات الاقتصادية والصحية والبيئية، وفي خفض نسبة الفجوات بين السكان، ويضم ثلاثة برامج فرعية، هي برنامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط لحماية الأسر تحت خط الفقر، وبرنامج الإغاثة من النكبات والكوارث الفردية والجماعية (مثل أزمة فيروس كورونا)، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتوفير خدمات تأمينية جيدة و مميكنة لجميع الفئات العاملة، وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

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يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، توقع خلال الفترة المقبلة بروتوكول تعاون مع البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ممثلاً عن شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر؛ لصرف المزايا للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وأهمها المعاشات، وإعانات تكافل وكرامة، ونفقة المطلقة من بنك ناصر الاجتماعي وذلك باستخدام المحفظة الإلكترونية، للاستفادة من مبادرة البنك المركزي التي تتيح للمواطنين الحصول على البطاقات المدفوعة مُسبقاً ومحَافِظ الهاتف المحمول مجاناً، ودون أي رسوم لمدة 6 أشهر.