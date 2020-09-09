مواطنون قصفوا جبهة قنوات الإخوان وفضحوا علاقتها بالإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت قنوات الإخوان لقصف عنيف من جانب المواطنين الذين واجهوهم بالأكاذيب والتدليس، ومن بين هذه المداخلات مداخلة هامة لمواطن فضح تورطهم في دعم الإرهاب عقب أحداث تفجير معهد الأورام واجههم عبر اتصال أجراه مع أحد البرامج بحقيقة تبريرهم للإرهاب ومحاولتهم المستمرة للبحث عن أسباب أخرى غير حقيقية فى إطار الدور الذى يلعبونه لدعم استمرار العمليات الارهابية، فيما لم يتمكن المذيع من الرد على التفاصيل التى ذكرها المواطن.

كان البرنامج الإخوانى، بث تقريرا حول حادث تفجير معهد الأورام الذى تثبت تورط كوادر من الجماعه فيه، لكنهم حاولوا ألقاء التهمة على النظام السياسى، وباغتهم المواطن بسؤال بديهى قائلا: "هو الانفجار اللى حصل ده النظام السبب فيه ولا الإرهابى اللى فجر نفسه؟" مؤكدا أن الرئيس السيسى قادر على أن يحكم مصر جيدا.

وواصل المواطن توجيه الأسئلة المحرجة لمذيع الإخوان قائلا: "انتوا مبتلوموش الجانى وبتلوموا المجنى عليه.. واللى قتل محمود البنا انتوا بتلوموا النظام ومبتلوموش اللى قتله"، مضيفا: "العدل فى مصر واخد مجراه وأنا شايفكوا فى كل حاجة بتقولوا الدولة ولو فى إرهاب فى سيناء مبتغلطوش الإرهاب وبتغلطوا الدولة"، لافتا إلى أن قنوات الإخوان تسمى الإرهابيين فى سيناء بالمسلحين ولا يستخدمون لفظ إرهابى.