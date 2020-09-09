حصيلة قياسية جديدة.. الهند تسجل 90 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ):

في حصيلة قياسية جديدة، أعلنت وزارة الصحة الهندية، الأربعاء، تسجيل نحو 90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشهدت الهند زيادات قياسية في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا مؤخرا وأصبحت في المرتبة الثانية حول العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة.

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ووفقا لشبكة "إن دي تي في"، سجلت الهند 89 ألف و706 إصابات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 4 ملايين و370 ألف حالة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 1115 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 73 ألف و 890 حالة.

وتعافى أكثر من 77.3% من المصابين بالفيروس.