محافظ بورسعيد: انتظام العملية الانتخابية باللجان

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن 108 لجان انتخابية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، بدأت العمل في موعدها لاستقبال الناخبين لليوم الثاني دون أي معوقات، مؤكدًا انتظام العمل في جميع اللجان الانتخابية.

وأكد المحافظ، في بيان إعلامي، أن التصويت سيستمر حتى التاسعة مساًء، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي الإدلاء بصوته، لافتًا إلى حرص رؤساء اللجان على المسافات الآمنة بين الناخبين والتنبيه بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة بالدخول لتصويت، كما طالبوا الناخبين بالحفاظ على ارتداء الكمامة عند التصويت.

ويخوض مرحلة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة بورسعيد مرشحان على المقعد الفردي للمحافظة وهما الدكتور عاطف علم الدين، وأحمد جوهر، وتعتبر بورسعيد دائرة عامة واحدة، بإجمالي عدد ناخبين 514 ألف و919 ناخبًا، موزعين على 98 مركز انتخابي، تضم 108 مقرات انتخابية ولجنة فرعية.