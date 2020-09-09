باكستان تدين بشدة استهداف موكب نائب الرئيس الأفغاني: "حادث مأساوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد- أ ش أ:
أدانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني بوسط كابول.
وغرّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري، عبر تويتر: "إنه من دواعي الارتياح أن نائب الرئيس الأول لم يصب بأذى خلال الحادث المأساوي"، وأضاف "نتقدم بخالص التعازي للأسر المنكوبة ونأمل الشفاء العاجل للجرحى".
وهز انفجار وسط كابول صباح الأربعاء وتسبب في مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 12 آخرين، إلا أن النائب الأول للرئيس الأفغاني لم يصب بأذى في هذا التفجير الذي أعلنت حركة طالبان أنها غير مسئولة عنه
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