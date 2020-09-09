مقتل وإصابة 22 شخصا في انفجار استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):

قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 12 آخرون، في استهداف موكب نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، بالعاصمة كابول، صباح الأربعاء، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء نقلا عن تقارير.

وأعلن المكتب الصحفي التابع لنائب الرئيس الأفغاني في منشور أن المستهدف من انفجار اليوم كان أمر الله صالح وموكبه.

ووقع الانفجار في المنطقة الرابعة بالعاصمة كابول.

وقال مدير المكتب الصحفي رضوان مراد، إن"الهجوم الإرهابي فشل وأن صالح بسلام وبخير".

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وتعرض أمر الله صالح لحرق بسيط في يده وتردد أن ابنه الأكبر الذي كان يرافقه بخير.

ونفى ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان في تغريدة له تورط الحركة في الهجوم.

وكان مسؤول مقرب من نائب الرئيس الأفغاني قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء أن سيارة مفخخة استهدفت موكبه في العاصمة كابول.

وقال همايون أحمدي، إنه بينما نجا صالح من الانفجار القوي، أصيب عدد من حراسه بجروح في الحادث.

وأشار أحمدي إلى أن الانفجار أسفر كذلك عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين في المنطقة.