أبرز مزايا نظام تشغيل جوجل الجديد "أندرويد 11"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أطلقت شركة جوجل الأمريكية الإصدار النهائي من نظام تشغيلها الجديد "أندرويد11"، لهواتف "بيكسل" التابعة لها، على أن يتوفر للمزيد من الهواتف خلال الأشهر المقبلة.

وعمل نظام جوجل الجديد "أندوريد11" على إضافة المزيد من مزايا الأمان والخصوصية للمستخدمين، والتي تساعدك في حماية بياناتك، بالإضافة إلى خصائص تساعد مستخدمي أندرويد في استخدام أسهل لهواتفهم.

وفيما يلي نوضح أبرز مزايا نظام تشغيل جوجل الجديد "أندرويد11":

1- مساحة للمحادثات في الإشعارات

عمل "أندرويد11" على إدارة المحادثات من الإشعارات، مما يسهل إدارة محادثاتك في مكان واحد بدلًا من التبديل بين تطبيقات المراسلة المختلفة، حيث يمكنك من الإشعارات تحديد أولويات المحادثات من جهات اتصال معينة

2- فقاعات الدردشة لتطبيقات المراسلة

أضافت جوجل في نظام أندرويد 11 ميزة جديدة تُسمى "فقاعات الدردشة"، ولتي تجعل محادثاتك في تطبيقات المراسلة تظهر على شكل فقاعات في أحد جوانب شاشة الهاتف، للتنقل داخل المحادثات وخارجها دون الحاجة إلى فتح التطبيق.

3- تسجيل الشاشة

قدمت جوجل في نظام أندرويد 11 ميزة مدمجة لتسجيل الشاشة بصوت، حيث يمكنك تسجيل ما يحدث في هاتفك بسهولة، ويمكنك التسجيل بصوت من الميكروفون أو الجهاز أو كليهما دون الحاجة إلى تطبيق خارجي.

4- الوصول إلى الأجهزة الذكية المتصلة من مكان واحد

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أضافت جوجل في "أندرويد11" ميزة التحكم بالمنزل الذكي، والتي تتيح لك التحكم بالأجهزة الذكية المتصلة بضغظة واحدة دون الحاجة إلى الاستعانة بتطبيقات خارجية، فكل ما عليك فعله للوصول لتلك الميزة هو الضغط لفترة طويلة على زر التشغيل في هاتفك الذكي.

وهذا يتيح لك القدرة على التحكم بالأجهزة الذكية المتصلة بضغطة واحدة، دون الحاجة إلى فتح تطبيقات متعددة.

5- التحكم في الوسائط المتعددة

قامت جوجل في نظام أندرويد 11 بإعادة تصميم عناصر التحكم في الوسائط وتضمينها داخل شريط الإعدادات السريعة في الجزء العلوي من مركز الإشعارات.

ما يتيح لك تشغيل ملفات الوسائط المتعددة وإيقافها مؤقتًا أو تخطيها، أو فتح التطبيق الخاص بها مباشرة من قائمة الإعدادات السريعة.

6- منح التطبيقات الإذن لمرة واحدة

قدمت جوجل في نظام تشغيل "أندرويد11" ميزة "الإذن لمرة واحدة"، ولكنها كانت تقتصر على خدمات الموقع فقط.

وقامت بتحسين الميزة لتشمل أُذونات الميكروفون والكاميرا، حيث أصبحت تتيح للمستخدمين منح الوصول لمرة واحدة للأذونات الحساسة، التي تشمل: الوصول إلى الموقع أو الميكروفون، أو الكاميرا، بحيث يتعين على التطبيقات طلب الإذن في كل مرة تحاول الوصول إليها.

7- إعادة التعيين التلقائي للأذونات

يتضمن نظام "أندرويد 11" ميزة جديدة تُسمى "إعادة التعيين التلقائي للأذونات"، وتقوم بإعادة ضبط أذونات التطبيقات غير المستخدمة منذ فترة تلقائيًا، ويمكنك أيضًا إعادة منح التطبيق هذه الأذونات مرة ثانية عندما تعود لاستخدامه مرة أخرى.