وفد إماراتي برئاسة عبدالله بن زايد يتوجه إلى واشنطن لتوقيع اتفاق السلام

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الإمارات تسمح بالتبادل التجاري مع إسرائيل
من المقرر أن يترأس وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد وفد رسمي يضم كبار المسؤولين في زيارته إلى واشنطن، يوم 15 سبتمبر، بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وكان قد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه في “تويتر” إن “مراسم التوقيع ستكون أساسا لمعاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات”.
وأضاف نتانياهو: “أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام في البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات”.
وقال مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، إنه من المقرر أن توقّع إسرائيل والإمارات اتفاقهما للسلام في حفل يقام بالبيت الأبيض يوم 15 سبتمبر الجاري.
وصرح المسؤولون، بأن وفدين رفيعي المستوى من كلا البلدين من المرجح أن يقودهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، سيحضران حفل التوقيع على معاهدة السلام بين البلدين.
وأضاف المسؤولون الأميركيون أن الحفل سيكون إما في الحديقة الجنوبية أو في حديقة الزهور أو بالداخل حسب الطقس، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.
وفي تغريدة على حسابها على تويتر، قالت مديرة مدير التواصل الاستراتيجي في الخارجية الإماراتية هند مانع العتيبة إن الشيخ عبدالله بن زايد يترأس الأسبوع المقبل وفدا تاريخيا من كبار المسؤولين الإماراتيين إلى واشنطن للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل.
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