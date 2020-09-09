واشنطن تقرر خفض إضافي للقوات الأمريكية في العراق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

كشف مسؤول أمريكي كبير ، إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأميركية من العراق اليوم الأربعاء.

وأضاف المسؤول أن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأميركية في أفغانستان.

ويأتي القرار في الوقت الذي يواجه فيه ترامب الجمهوري ردود فعل سلبية من تقرير يقول إنه تحدث بشكل مهين عن قتلى الحرب الأميركيين.

ووفقا لما قاله مسؤولون أميركيون، في وقت سابق الجمعة، سيكون تخفيض عدد القوات بموجب دعوة الرئيس دونالد ترامب المتكررة لإعادة القوات إلى الوطن، وتعهد حملة إعادة انتخابه بإنهاء ما وصفه “بالحروب التي لا نهاية لها”.

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وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أول من نشر خطة تقليل عدد القوة الأميركية في العراق. وتحدث مسؤولون أكدوا الخطة شريطة كتمان هوياتهم لأنهم يناقشون أمرا لم يعلن على الملأ بعد.

وتتواجد القوات الأميركية في العراق لتدريب وتقديم الاستشارة لقوات الأمن التي تقاتل داعش.

وكانت القوات الأميركية، بعد غزو العراق والإطاحة بالرئيس صدام حسين في 2003، قد انسحبت من البلاد، ثم بدأت في العودة إليها في 2014 بعد سيطرة مسلحو داعش على مساحات شاسعة من العراق.

التقى ترامب الأسبوع الماضي في البيت الأبيض برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

والشهر الماضي، قال أبرز قائد عسكري أمريكي في الشرق الأوسط إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستبقي على تواجد أصغر لكنه مستمر في البلاد، وفق ما نقلت “أسوشيتد برس”.