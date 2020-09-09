مواجهات واعتقالات بالضفة وإخطارات هدم بالخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما أخطر الاحتلال بهدم أربعة منازل في بلدتي الرماضين وبني نعيم بمحافظة الخليل.

واندلعت مواجهات، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق بالضفة، وأغلقت طرقا ونصبت حواجز عسكرية مفاجئة.

وصعدت قوات الاحتلال مؤخرا من اقتحاماتها لمناطق مختلفة بالضفة، ودهمها للمنازل واعتقال عدد من المواطنين.

ووفقا لنادي الأسير شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات تخللها اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية

وداهمت قوات الاحتلال فجرا، عدة منازل وفتشتها في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال داهمت منازل ياسين حمودة أبو سرور في مخيم عايدة، ويوسف اللحام في مخيم الدهيشة، وحسن محمد الورديان في منطقة جبل هندازة، وفتشتها وعبث بمحتوياته قبل أن تنسحب دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وفي نابلس، نصبت قوة للاحتلال حاجزا طيارا شمال شرق المدينة على الطريق المؤدي إلى الباذان وعلى بعد أمتار قليلة من حي المساكن الشعبية.

وفي رام الله، أغلقت قوات الاحتلال طريق سامية - كفرمالك ومنعت المرور باتجاه خط "ألون" الاستيطاني.

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ففي الخليل، اقتحمت دوريات الاحتلال بلدة بيت داخل شمال الخليل وتمركزت في عدة حارات فيها.

وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت على مدخل مخيم العروب، شمال الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا، إضافة للتسبب بحالة من الهلع بين الأطفال.

وفي سياق التضييق على الفلسطينيين، أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بهدم أربعة منازل في بلدتي بني نعيم، والرماضين، في محافظة الخليل.

وأفاد مواطنون بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بني نعيم شرق الخليل، وصورت وأخذت مقاسات منزل الشهيد محمد طرايرة، وأخطرت بهدمه.

وكانت قوات الاحتلال، فجرت في الخامس عشر من آب/أغسطس عام 2016، الجدران الداخلية للطابق الأول في منزل الشهيد الطرايرة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرماضين جنوب الخليل، وأخطرت المواطنين: سمير حسين مليحات، وسامي أبو الحسن، وشكري إبراهيم مليحات، بهدم منازلهم.