يوفنتوس يسعى لخطف لاعب من البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس يسعى لإبرام صفقة من الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن وكيل نجم وولفرهامبتون الإنجليزي، أداما تراوري، عرض على يوفنتوس ضم اللاعب مقابل 70 مليون يورو.
وينوي أندريا بيرلو، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، اعتماد خطة 4-3-3، وبالتالي سيكون تراوري إضافة قوية في طريقة لعب البيانكونيري.
وأضاف التقرير، أن تراوري سيكون بديلًا فعالًا لدوغلاس كوستا الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.
ويحتاج يوفنتوس لجمع المال اللازم للتعاقد مع الجناح الإسباني، حال تمكن من بيع كوستا وفيديريكو بيرنارديسكي.
ومع ذلك، فمن المتوقع أن يواجه يوفنتوس منافسة قوية من قبل ليفربول ومانشستر سيتي المهتمين بضم اللاعب أيضًا.
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