وفاة مسنة من البعنة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت الحاجة خوجية محمد علي من قرية البعنة، متأثرة بفيروس كورونا المستجد، فجر اليوم الأربعاء.

وأعلنت عائلة الفقيدة عن عدم إقامة بيت عزاء نظرًا للظروف الصحية الراهنة، وذلك حرصا على سلامة الجميع.

كما دعت المعزين إلى عدم الحضور لتقديم واجب العزاء، على أن يقتصر ذلك من خلال التواصل هاتفيا أو عن طريق وسائل التواصل المختلفة.

ووفقا للمعطيات الأخيرة، فإن عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في البعنة بلغ 27 حالة، فيما وصل مجمل المصابين منذ بداية انتشار الفيروس إلى أكثر من 70 مصابا.