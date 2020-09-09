الصحة الإسرائيلية: 3500 إصابة بكورونا مع بدء الإغلاق الليلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شخصت 3500 إصابة جديدة بفيروس كورنا المسجد في البلاد، أمس الثلاثاء، وذلك في معدل قياسي جديد في الإصابات، ويأتي ها الارتفاع مع دخول الإغلاق الليلي حيز التنفيذ وشمل 40 بلدة غالبيتها عربية.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3496 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمال الإصابات النشطة في البلاد إلى 30079 إصابة.

ويواصل فيروس كورونا تسجيل معدل قياسي بالإصابات لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل، الإثنين، 3425 إصابة، إذ أن معدل الإصابات اليومي الذي سجل خلال هذا الأسبوع يعتبر الأعلى منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري سجلت 9571 إصابة جديدة في كورونا، في معدل قياسي جديد يسجل خلال أسبوع واحد، فيما تواصل وفيات كورونا بالارتفاع لتصل إلى 1040، عقب تسجيل 10 وفيات، أمس الثلاثاء.

ومع الارتفاع المتواصل بالإصابات، تواصل وزارة الصحة وعيادات صناديق المرضى في البلاد إجراء فحوصات لاكتشاف كورونا، حيث أجري، أمس الثلاثاء، 44454 اختبارا، وهو معدل الفحوصات الأعلى الذي أجري في البلاد.

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وأظهرت النتائج أن 8% من الفحوصات كانت موجبة، أي أن شخص واحد من بين 12 شخصا شخصت لديهم الإصابة بفيروس كورونا.

ويرقد 925 مصابا في مستشفيات البلاد، فيما تستمر أقسام كورونا تسرير حالات خطيرة في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالحالات الخطيرة التي بلغت 458 إصابة، بينما 138 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

1988 إصابة نشطة في 5 مدن عربية

أما بشأن الإصابات النشطة في المدن الكبرى والبلدات الحمراء، فكانت معيطات وزارة الصحة على النحو التالي: القدس 3686، وبني براك 1651، وأسدود 1210، ومستوطنة "موديعين عيليت" 877، وبيت شيمش 819، وتل أبيب 802، وملبس (بيتاح تكفا) 686، وأم خالد (نتانيا) 645، وحيفا 585، وعسقلان 564، ومدينة أم الفحم 522، ومدينة الطيرة 486،، مستوطنة "إلعاد" 477، وبئر السبع، 464، وحولون 452،وريشون لتسيون 389، ونتيفوت 345، ومدينة كفر قاسم 338، ومستوطنة "بيتار عيليت" 333، ومدينة الناصرة 326، ومدينة رهط 316، والخضيرة 311 إصابة نشطة.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فإن 1988 إصابة نشطة مسجلة في أم الفحم، والطيرة، وكفرقاسم، ورهط، والناصرة، وهي بلدات مصنفة حمراء ويفرض عليها الإغلاق الليلي وإغلاق المدارس.