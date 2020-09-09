السبوسي: دولة الإمارات غدت محطة رائدة ومثالاً للعطاء والخير

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

أشاد عبد الله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، بما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات في كافة مجالات العمل الخيري، ضربت الدولة من خلالها أروع الأمثلة في تقديم يد العون لكافة المحتاجين في الدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم.



وأشاد رئيس الشؤون الإسلامية بالشارقة في تصريحات صحفية بما قدمته دولة الامارات خلال الأزمة الراهنة من جائحة كورونا تمثلت في المساعدات الخيرية التضامنية مع العديد من دول العالم، والتي تقدر بآلاف الأطنان من المساعدات الطبية أو الإغاثية أو غيرها من أنواع المساعدات التي تعكس اهتمام الدولة تحت ظل قيادتها الرشيدة بالجانب الإنساني والخيري والأخوي، انطلاقاً من قول رسولنا الكريم ﷺ: (المُؤْمِن للمؤمنِ كالبُنْيانِ يشدُّ بَعضُهُ بعضاً).

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وأكد أن المكانة التي حازتها دولة الإمارات في تصدّر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية لسنوات متتالية لم تأت من فراغ، وإنما نتيجة لتكاتف الجهود الخيرية والخطط بين هذه المؤسسات، بما يعكس النهج الإنساني والخيري الذي تميزت به دولة الإمارات منذ قيامها على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حتى غدت بحكمة وقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم الحكام محطة رائدة للعطاء والخير.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كافة الجهات والمؤسسات الخيرية في الدولة، وكذلك الأفراد والمحسنين، لما يتم تقديمه من جهود ومساعدات خيرية سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، داعياً المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة.