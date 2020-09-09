الرئاسة الفرنسية تعلن عن قمة لمناقشة العلاقات مع تركيا

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

من المقرر عقد قمة لدور جنوب أوروبا لمناقشة العلاقات مع تركيا.



حيث أعلنت الرئاسة الفرنسية، عقد قمة دول جنوب أوروبا الخميس المقبل، والتي من المقرر أن تناقش العلاقات مع تركيا إلى جانب قضايا الهجرة غير الشرعية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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وقالت باريس في بيان، إن القمة مقرر أن تقعد في مدينة أجاكسيو الواقعة في جزيرة كورسيكا، وتضم مجموعة دول المتوسط الأوروبية السبع: فرنسا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وقبرص ومالطا واليونان.

ومن المتوقع أن تناقش القمة أيضاً العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن استعراض خطط التعافي الاقتصادي من تداعيات الوباء.

وسيعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات فردية مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قبل القمة، لبحث التوتر في شرق المتوسط أيضاً.