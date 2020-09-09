دولة الإمارات تقدّم مساعدات عاجلة لمتضرري فيضانات باكستان

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

تنفيذاً لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة مباشرة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.. بدأت فرق العمل الميدانية بتنفيذ إغاثة عاجلة للمتضررين من الفيضانات في جنوب باكستان، والذين يقدر عددهم بنحو 75 ألف شخص في المناطق المتضررة، وسيتم رفع العدد إلى أكثر من 100 ألف خلال المرحلة القادمة.



زار حمد عبيد إبراهيم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، يرافقه الدكتور سالم الخديم الظنحاني القنصل العام للدولة في كراتشي، إقليم السند والتقى معالي مراد علي شاه رئيس وزراء حكومة الإقليم.

وقدم التعازي لحكومة الإقليم في ضحايا الفيضانات والسيول.

وتفقد بعد لقاءاته الرسمية مع مسؤولي إقليم السند بعض المناطق المتضررة من جراء الفيضانات والسيول، حيث شارك مع حاكم الإقليم في فعالية تقديم المساعدات العاجلة في المرحلة الأولى، والتي تتضمن الأدوية والخيام والبطانيات والمواد الغذائية، والتي شملت في يومها الأول أكثر من 12 ألفاً من المتضررين في مناطق إقليم السند الجنوبي، حيث ستستمر الحملة الإغاثية الإماراتية لمدة شهر كامل لضمان وصول المساعدات للمناطق المحتاجة والمنكوبة كافة.

Advertisements

وقال في كلمة له بحضور عمران إسماعيل حاكم الإقليم أثناء توزيع المساعدات الإغاثية العاجلة: إن الدعم الإنساني لإقليمي السند وبلوشستان الذي وجهت به قيادة دولة الإمارات يرتكز على أولوية محددة من خلال إغاثة الناس وتسهيل أمور حياتهم، طبقاً لنهج ومبادئ قيادة دولة الإمارات في التنمية الإنسانية للشعوب المحتاجة.

وناقش الزعابي مع حاكم إقليم السند تطوير العلاقات في المجالات التي تهم البلدين، لا سيما المجال الاقتصادي، حيث قدم السفير عرضاً عن الفرص والبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات.

وأكد أن هناك العديد من الفرص والامتيازات للاستثمار في دولة الإمارات، وأن تبادل الزيارات بين الوفود التجارية ورجال الأعمال وتنظيم الفعاليات التجارية والمؤتمرات والندوات وورش العمل يساهم بشكل كبير في تحفيز رجال الأعمال من كلا البلدين لاستغلال الفرص المناسبة للاستثمار. وأشاد الزعابي خلال اللقاء بعمق العلاقات بين دولة الإمارات وباكستان في شتى المجالات، مؤكدا أنها قوية وصلبة، والتي أرسى قواعدها مؤسس دولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وقوف دائم

أشاد رئيس وزراء حكومة الإقليم بالعلاقة التي تربط البلدين وأهمية تطويرها والبناء عليها في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والمساعدات التنموية، مؤكدا أن دولة الإمارات ومنذ تأسيسها تقف دائما مع باكستان في مختلف الظروف.