شكرا لقرائتكم خبر عن خبيران ليبيان : السراج عاد من تركيا بأوامر تقضي بضرورة إحتلال حقول النفط والان مع التفاصيل

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

قال خبيران ليبيان إن فايز السراج، رئيس الحكومة الموالية لتركيا عاد من أنقرة، بأوامر جديدة تقضي بضرورة احتلال حقول وموانئ النفط لتحسين أوضاع تركيا وتمويل خسائرها الاقتصادية.



وأكد الخبيران أن تحركات المرتزقة في المنطقة الممتدة من الوشكة إلى السدادة جنوب شرق مدينة مصراتة، تهدف إلى تغيير استراتيجية التقدم باتجاه مدينة سرت.

وأضاف الخبيران الليبيان أن مدينة سرت أصبحت كابوسا يخيف المليشيات خصوصًا بعدما تم تحصينها من قبل الجيش الوطني الليبي بعدد كبير من الألوية والكتائب العسكرية المتمرسة في القتال الصحراوي.

وأمس الإثنين، كشف مصدر عسكري ليبي النقاب عن انسحاب بعض العربات والمرتزقة التابعين لحكومة الوفاق غير الشرعية من خطوط التماس جنوب غرب مدينة سرت.

وأضاف المصدر أن المليشيات المنسحبة من الشوكة وأبو قرين تمركزت في منطقة السدادة جنوب شرق مدينة مصراتة والتي كانت موقعا نشطا لتنظيم داعش الإرهابي في الفترة الماضية.

وقال الخبير العسكري الليبي المقدم جبريل محمد علي إن تحركات المرتزقة في المنطقة الممتدة من الشوكة إلى السدادة جنوب شرق مدينة مصراتة يقصد بها تغيير استراتيجية التقدم.

وأضاف جبريل وفقا لـ"العين الإخبارية" أن مدينة سرت أصبحت كابوسا يخيف المليشيات خاصة بعد تحصينها من قبل الجيش الوطني الليبي بعدد كبير من الألوية والكتائب العسكرية.

وأكد جبريل أن تحركات المليشيات من السدادة إلى الشوكة تدرج تحت بند المناورة وليس الانسحاب خصوصًا أن السراج لم يعلن أنه بصدد سحب مرتزقته من المناطق المحظورة بالقرب من سرت والجفرة.

Advertisements

وحذر الخبير العسكري الليبي من هجمة مباغتة للمليشيات على مواقع الجيش الليبي في المنطقة الوسطى خصوصًا أنهم يحاولون التسلل بين الحين والآخر لمدينة الجفرة والتي تصدهم عنها القوات الجوية طيلة الفترة الماضية.

ومن جانبه، قال الخبير السياسي عبدالله الترهوني إن فايز السراج عاد من أنقرة، الأحد الماضي، بأوامر جديدة تقضي بضرورة استعادة حقول وموانئ النفط لتحسين أوضاع تركيا الاقتصادية ولدفع أجور المرتزقة المتراكمة على كافة خطوط التماس في ليبيا وسوريا.

وأضاف الترهوني وفقا "العين الإخبارية"أن السراج كرر هذا الأمر في أكثر من لقاء أولها مع السفير الأمريكي وآخرها مع السفير الإسباني ما يوحي بأنه عائد من أنقرة لاستئناف المعركة بتحريض من أردوغان.

وأكد الترهوني أن أردوغان قد يضرب بكل مقررات مؤتمر برلين عرض الحائط و قد يبدأ عملياته العسكرية في المنطقة الوسطى قبل حتى أن تنتهي المفاوضات بين مجلس النواب الشرعي وممثلي حكومة الوفاق في منطقة "ابوزنيقة" بالمملكة المغربية.

ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية التركية في تردي مستمر وهي بحاجة ماسة لمصدر نشط ينعش اقتصادها الذي أنهكه الحصار الأمريكي طيلة الأشهر الماضية.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا تزال تحتشد للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.

ويلتزم الجيش الوطني الليبي بوقف إطلاق النار وفقًا لمبادرة القاهرة الرامية لحلحلت الأزمة الليبية بطريقة سلمية.

أما الجانب الآخر فيستمر النظام التركي بضخ آلاف المرتزقة و الإرهابيين نحو خطوط التماس على تخوم منطقتي سرت و الجفرة لتقويض السلم و الأمن في تلك المناطق و لإعادة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها