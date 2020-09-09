أزمات أردوغان الاقتصادية تطال الأندية التركية

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

تسعى أندية كرة القدم التركية بما في ذلك فناربخشة وجالاطا سراي لإعادة التفاوض حول شروط ديونها حتى تتمكن من تمويل موسم انتقالات اللاعبين.



يأتي ذلك في وقت دفع فيه الرئيس التركي رجب أردوغان بلاده للتورط في أزمات داخلية ضربت الليرة في مقتل، وخارجية قلصت من فرص دخول استثمارات للبلاد.

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ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن الفرق تجري محادثات مع البنوك لتمديد أجل سداد بعض الديون من 5 سنوات حاليا إلى 12 سنة. كما تضغط الأندية من أجل زيادة فترة السماح التي لا تكون ملزمة خلالها بسداد أقساط الديون من عامين إلى ثلاثة أعوام من تاريخ توقيع الاتفاق الجديد.

وسيتيح الاتفاق في حال التوصل إليه للأندية بإدارة فترة الانتقالات للموسم الكروي 2020 / 2021 بتدقيق أقل من جانب الاتحاد التركي لكرة القدم.

كانت السلطات التركية قد قررت في الشهر الماضي وضع حد أقصى للمبالغ التي يمكن لأي ناد إنفاقها على شراء اللاعبين بعد أن أدى تعاقد بعض الأندية في السنوات الماضية مع نجوم عالميين، مثل الإيفواري ديديه دوروجبا وروبرتو كارلوس وروبن فان بيرسي، إلى مصاعب مالية كبيرة لهذه الأندية، في حين فشلت في الصعود إلى أدوار متقدمة في دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم